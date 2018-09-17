Прямые регулярные рейсы открылись из Владивостока в Ташкент

ХАБАРОВСК , 17 сен — РИА Новости . Авиакомпании Uzbekistan Airways начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Ташкент, сообщается на сайте международного аэропорта Владивосток.

Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам на самолете Боинг 767-300.

"Стратегия развития аэропорта Владивосток направлена на привлечение как российских, так и иностранных авиаперевозчиков, — приводятся в сообщении слова директора по авиационной коммерции аэропорта Александра Боброва . — Открытие регулярного рейса в крупнейший мегаполис Средней Азии является очередным шагом в реализации этой стратегии, способствует росту пассажиропотока между Приморьем и странами СНГ и открывает дополнительные возможности для авиапутешественников обоих регионов".

Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались почти 2,2 миллиона человек. В январе-августе 2018 года аэропорт обслужил более 1,7 миллиона человек (на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года). Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.