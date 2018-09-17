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Курилки в аэропорты не вернутся
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Курилки в аэропорты не вернут. Правительство выступило против 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Правительство не намерено поддерживать инициативу депутатов о возвращении комнат для курения на территории аэропортов. Минздрав дал законопроекту негативную оценку. Об этом сообщили «Известия».
Источник ссылается на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Она поддерживает позицию Минздрава. Эксперты убеждены, что комнаты для курения не защищают окружающих от дыма. Депутаты же продолжают уверять, что запрет мест для курения не стал эффективной мерой, так как граждане все равно смолят там, где найдут возможность.
Законопроект о возвращении комнат для курения в аэропорты подготовил депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Боярский. Сейчас правительство занимается подготовкой официального отзыва на его инициативу. Летом вице-премьер Татьяна Голикова советовалась с представителями различных ведомств. Министерство транспорта инициативу Боярского поддержало, а Минздрав — нет. В итоге Голикова приняла сторону медиков.
Курить на территории аэропортов запретили в 2013 году. В ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский в первый раз обратился с инициативой внести поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Позднее он отредактировал свои предложения и вновь представил документы в Госдуму в феврале 2018 года. Парламентарий предложил создать обособленные помещения для курения в особых зонах аэропортов, которые будут изолированы и оборудованы хорошей системой вентиляции. Курилку, согласно инициативе Боярского, смогут посещать лишь те, кто уже прошел предполетный досмотр или же следует транзитом.
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