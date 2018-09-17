Казань поборется с Нью-Йорком за престижную премию

Казань вошла в шорт-лист претендентов на получение Международной премии Гуанчжоу . Ее вручают за городские инновации.

В разные годы победителями премии становились Вена Ванкувер , Сеул, Бостон и Копенгаген. В этом году Казань поборется за награду с Нью-Йорком, Сиднеем, Гвадалахарой, Миланом и другими городами.

Финал с презентацией проектов пройдет с 5 по 9 декабря в Гуанчжоу. Там же назовут победителей, сообщает пресс-служба мэрии.

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