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Казань поборется с Нью-Йорком за престижную премию
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Казань поборется с Нью-Йорком за престижную премию 

Казанский Портал + ещё 1 1 час назад
Фото: Реальное время
Казань вошла в шорт-лист претендентов на получение Международной премии Гуанчжоу. Ее вручают за городские инновации.
В разные годы победителями премии становились Вена, Ванкувер, Сеул, Бостон и Копенгаген. В этом году Казань поборется за награду с Нью-Йорком, Сиднеем, Гвадалахарой, Миланом и другими городами.
Финал с презентацией проектов пройдет с 5 по 9 декабря в Гуанчжоу. Там же назовут победителей, сообщает пресс-служба мэрии.
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