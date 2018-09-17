Казань поборется с Нью-Йорком за престижную премию 

Казань вошла в шорт-лист претендентов на получение Международной премии Гуанчжоу. Ее вручают за городские инновации.
В разные годы победителями премии становились Вена, Ванкувер, Сеул, Бостон и Копенгаген. В этом году Казань поборется за награду с Нью-Йорком, Сиднеем, Гвадалахарой, Миланом и другими городами.
Финал с презентацией проектов пройдет с 5 по 9 декабря в Гуанчжоу. Там же назовут победителей, сообщает пресс-служба мэрии.
Читайте также:
Парковка в центре Казани подорожает
Стало известно, когда казанцам включат отопление