Передача двух дорог Горного Алтая на федеральный уровень направлена на развитие туризма

"Основная транспортная артерия у нас — Чуйский тракт, федеральная автодорога, в пятерке красивейших автодорог мира, она в надлежащем состоянии. Но у нас есть еще две стратегические дороги — мы бы хотели, чтобы им тоже был придан статус дорог федерального значения. Это позволит нам сформировать два центральных радиальных маршрута по всей Республике Алтай", — сказал Тупикин.

Представитель профильного республиканского министерства пояснил ТАСС, что одна из дорог ведет в популярный у туристов Усть-Коксинский район, вторая — до села Артыбаша на Телецком озере. Тупикин отметил, что сейчас вопрос о передаче двух дорог в федеральную подведомственность решается — идут консультации, вопрос прорабатывается. Он также подчеркнул, что развитие этих трасс поможет усилить интерес туристов к Алтаю.

"Туристы, которые едут по региону, в основном передвигаются на автомобилях. Создание радиальных маршрутов является самым оптимальным решением, поскольку возвращаться одним и тем же путем не всегда психологически приятно", — пояснил замминистра.

Туризм — одно из основных направлений экономики на Алтае, занимает порядка 7% ВРП. Он позволяет развивать и другие сферы — транспортную, торговую, сельское хозяйство. Более 2 млн туристов посетили Республику Алтай по итогам 2017 года — на 3,2% больше, чем годом ранее.