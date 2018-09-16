Передача двух дорог Горного Алтая на федеральный уровень направлена на развитие туризма 

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Республика Алтай заинтересована придать статус федеральных двум региональным автодорогам. Это позволит создать два радиальных турмаршрута в регионе и заинтересовать туристов более удобной инфраструктурой, сообщил в воскресенье на заседании комиссии по развитию туризма Русского географического общества в городе-курорте Белокуриха первый замминистра экономического развития и туризма региона Вячеслав Тупикин.
"Основная транспортная артерия у нас — Чуйский тракт, федеральная автодорога, в пятерке красивейших автодорог мира, она в надлежащем состоянии. Но у нас есть еще две стратегические дороги — мы бы хотели, чтобы им тоже был придан статус дорог федерального значения. Это позволит нам сформировать два центральных радиальных маршрута по всей Республике Алтай", — сказал Тупикин.
Представитель профильного республиканского министерства пояснил ТАСС, что одна из дорог ведет в популярный у туристов Усть-Коксинский район, вторая — до села Артыбаша на Телецком озере. Тупикин отметил, что сейчас вопрос о передаче двух дорог в федеральную подведомственность решается — идут консультации, вопрос прорабатывается. Он также подчеркнул, что развитие этих трасс поможет усилить интерес туристов к Алтаю.
"Туристы, которые едут по региону, в основном передвигаются на автомобилях. Создание радиальных маршрутов является самым оптимальным решением, поскольку возвращаться одним и тем же путем не всегда психологически приятно", — пояснил замминистра.
Туризм — одно из основных направлений экономики на Алтае, занимает порядка 7% ВРП. Он позволяет развивать и другие сферы — транспортную, торговую, сельское хозяйство. Более 2 млн туристов посетили Республику Алтай по итогам 2017 года — на 3,2% больше, чем годом ранее.