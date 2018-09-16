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Ростовская авиакомпания «Азимут» открыла новый рейс в Минводы
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Ростовская авиакомпания «Азимут» открыла новый рейс в Минводы 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в Южном федеральном округе авиакомпания «Азимут», созданная в прошлом году на базе ростовского аэропорта Платов, в воскресенье запустила новый рейс из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
"Рейс был выполнен", — сказал собеседник.
Минимальная цена билета в одну сторону составляет 888 рублей. Как сообщала ранее ТАСС президент ассоциации туриндустрии «Российский союз туриндустрии — Юг» Наталья Косьмина, открытие рейса в Минеральные Воды увеличит интерес жителей региона к посещению этого города из-за удобной логистики, так как ранее «туристы добирались своим ходом — на машине либо поездом».
Авиакомпания «Азимут» была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Компания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский.
Как сообщал ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, авиакомпания планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров. Парк «Азимута» состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet 100.
Старый ростовский аэропорт был закрыт 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, который расположен в 30 км от города. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был специально построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. С начала эксплуатации Платов уже обслужил более 1,5 млн пассажиров.
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