Крупнейшая авиакомпания ЮФО «Азимут» запускает свой первый рейс в Сибирь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. / ТАСС /. Крупнейшая в Южном федеральном округе ростовская авиакомпания «Азимут» открывает первый рейс из Ростова-на-Дону в сибирский город Тюмень со 2 ноября. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания «Азимут» запустила продажу авиабилетов на новое направление Ростов-на-Дону — Тюмень — Ростов-на-Дону. Выполнение рейсов в исторически первый (для авиакомпании) город Сибири начнется 2 ноября текущего года дважды в неделю, по вторникам и субботам", — говорится в сообщении. Длительность полета составляет три часа, минимальная цена на билет в одну сторону — 888 руб.

Авиакомпания «Азимут» была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Компания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский.

Как сообщил ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, «Азимут» планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров. Парк перевозчика состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet 100.