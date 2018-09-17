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Крупнейшая авиакомпания ЮФО «Азимут» запускает свой первый рейс в Сибирь
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Крупнейшая авиакомпания ЮФО «Азимут» запускает свой первый рейс в Сибирь 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в Южном федеральном округе ростовская авиакомпания «Азимут» открывает первый рейс из Ростова-на-Дону в сибирский город Тюмень со 2 ноября. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания «Азимут» запустила продажу авиабилетов на новое направление Ростов-на-Дону — Тюмень — Ростов-на-Дону. Выполнение рейсов в исторически первый (для авиакомпании) город Сибири начнется 2 ноября текущего года дважды в неделю, по вторникам и субботам", — говорится в сообщении. Длительность полета составляет три часа, минимальная цена на билет в одну сторону — 888 руб.
Авиакомпания «Азимут» была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Компания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский.
Как сообщил ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, «Азимут» планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров. Парк перевозчика состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet 100.
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