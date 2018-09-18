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Авиакомпания «Азимут» запустила первый рейс из Ростова в Грозный
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Авиакомпания «Азимут» запустила первый рейс из Ростова в Грозный 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в Южном федеральном округе ростовская авиакомпания «Азимут» открыла во вторник первый рейс из Ростова-на-Дону в Грозный, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
"Это первый [рейс], сегодня были выполнены рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Грозный, Грозный — Ростов-на— Дону", — сказал собеседник. Минимальная цена на билет в одну сторону — 888 рублей.
Генеральный директор грозненского аэропорта Султан Гамбулатов считает, что это направление будет пользоваться спросом у пассажиров. «Азимут» уже выполняет рейсы из Грозного в Москву и Санкт-Петербург.
"Ростов — это «Ворота Кавказа». Уверен, что новое направление будет востребованным: много наших студентов там обучаются, по линии здравоохранения [жители Чечни] ездят [в Ростов-на-Дону]. Новое сообщение позволит также увеличить поток пассажиров по линии туризма. В советские времена этот рейс был очень востребованным", — сказал он ТАСС.
Также он рассказал, что ведутся переговоры с авиакомпанией «ЮТэйр» об открытии новых рейсов в Астрахань, Волгоград и Уфу. Кроме того, по словам Гамбулатова, «обговаривали открытие сообщения с Грузией и Абхазией».
Авиакомпания «Азимут» была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Компания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский. «Азимут» планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров, парк перевозчика состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet 100.
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