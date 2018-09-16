Новый пекинский аэропорт будет называться «Пекинский международный аэропорт Дасин»

Пекин, 16 сентября / Синьхуа / — В соответствии с правилами и положениями, а также с одобрения ЦК КПК и Госсовета КНР новый пекинский аэропорт будет называться «Пекинский международный аэропорт Дасин». Об этом корр. Синьхуа сообщили на днях в Управлении гражданской авиации Китая

По сообщению, приемка законченных объектов, включая терминал аэропорта и вспомогательные сооружения, состоится 30 июня 2019 года. К 30 сентября следующего года аэропорт будет введен в эксплуатацию.

Напомним, что проект нового аэропорта в г. Пекин был утвержден в ноябре 2014 года. По состоянию на данный момент, земляные работы в летной зоне аэропорта завершены на 93 проц., дорожно-наземные работы завершены на 62 проц., инженерные проекты в летной зоне планируется закончить в мае 2019 года.

В терминале аэропорта и центре управления воздушным движением уже всесторонне выполняются задачи по чистовой отделке, монтажу механизмов и электроники. Как стало известно, работы по чистовой отделке терминала завершатся в апреле 2019 года. -0-