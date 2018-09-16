На четверть больше туристов выбирают путешествия по России 

Итоги летнего туристического сезона подвели в Ростуризме. Внутренний турпоток увеличился на 26%. Самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края.
Больше всего поездок совершено в Сочи, Ялту, Евпаторию, Анапу, Алушту, Судак и Геленджик. Средняя продолжительность отдыха составила от 8 до 10 дней. Одновременно отмечено сокращение выездного турпотока на 10%. В целом ситуация в туристической отрасли развивается успешно.
Повышенный спрос на внутренние туры связан со снижением курса рубля. К концу года прогнозируется небольшое увеличение внутреннего турпотока и сокращение внешнего, сообщает портал «News.tuzm.ru».