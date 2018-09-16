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Австралийского пассажира-инвалида сняли с рейса самолета из-за коляски
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Австралийского пассажира-инвалида сняли с рейса самолета из-за коляски 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пассажира с ограниченными возможностями Шейна Грихорека, летевшего из Мельбурна на Бали, представители авиакомпании сняли с рейса, а также привлекли к разбирательству полицию, сообщает The Sun.
Шейн садился на борт самолета, когда сотрудники авиакомпании Qantas заявили, что он должен был сдать свое кресло в багаж. На это юноша заметил, что во время регистрации на рейс его заверили, что он сможет взять складную коляску в салон и разместить ее на багажной полке.
Но после возражения пассажира, его вместе со спутниками доставили обратно в терминал, где их уже ждала австралийская полиция.
"В этот момент я заплакал. К сожалению, такие ситуации — не редкость для людей с ограниченными возможностями", — сказал Шейн.
По словам молодого человека, он специально взял с собой складную коляску, потому что знает, что порой с ними происходит при сдаче в багаж.
Представители Qantas заявили, что ситуация — результат недопонимания и принесли свои извинения.
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