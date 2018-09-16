В городах Золотого кольца предложили ввести налог на туристов 

За это выступают власти на местах и ряд федеральных ведомств. Против — многие эксперты и турбизнес. Туристский сбор — аналог курортного, действующего с этого года в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Он взимается со всех приезжих, не исключая россиян. Турсбор в городах Золотого кольца, а сейчас в него входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир может составить 1-2 процента от стоимости проживания, или примерно 600 рублей за многодневный тур, это существенно.
Идею гостевого налога продвигают и в администрации Петербурга, объясняя, что город испытывает большую нагрузку из-за туристов. В Рязанской области, которая только подала заявку на включение в Золотое кольцо, уже заявили о готовности ввести сбор, поступления от него — до 20 миллионов рублей в год — планируют направлять на благоустройство.
Вице-премьер Ольга Голодец сдержанно комментирует идею сбора. «Знаковые туристические города должны быть абсолютно доступны для граждан России», — сказала она, уточнив, что сбор может не коснуться россиян.
"Эксперимент по введению сбора в некоторых регионах только начался, и начало показало, что в регионах или отсрочили, или даже кое-где отменили сбор, — отметил в беседе с «РГ» представитель АТОР, член наблюдательного совета «Турпомощи» Дмитрий Горин. — Мировая практика показывает, что туристский сбор понятен приезжим, интуристам, а не гражданам страны, в которой он введен". Налог с иностранных гостей в разных странах варьируется от 1 до 13 процентов от стоимости проживания.
Ростуризме воздерживаются от комментариев по поводу расширения туристского налога.
По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергея Шпилько, рост фискальной нагрузки в сочетании с невысоким платежеспособным спросом населения и так ставит отрасль «на грань выживания». Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что разговоры о том, что надо обложить налогом людей, путешествующих по своей же стране, противоречат курсу государства на поддержку туроператоров, поднимающих внутренний туризм. По мнению экспертов, правильнее, например, обеспечить турбизнесу доступ к кредитам по разумным ставкам, чтобы повышать его конкурентоспособность и развивать сервис.