Стюардесса получила предложение руки и сердца и осталась без работы

Стюардесса получила эффектное предложение руки и сердца, но потеряла работу. Она была уволена из авиакомпании после того, как сделанные пассажирами видеозаписи разлетелись в соцсетях.

Молодой человек китайской стюардессы взял билет на ее рейс, чтобы сделать ей эффектное предложение руки и сердца в воздухе. Через полчаса после начала полета он встал перед ней на колено в проходе и преподнес кольцо. Романтическая ситуация вызвала оживление среди пассажиров рейса. Некоторые встали со своих мест, чтобы снять происходящее. Молодой человек сорвал аплодисменты, когда стюардесса приняла предложение.