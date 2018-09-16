Ещё
Между Омском и Ташкентом будет курсировать межгосударственный автобус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Между Омском и Ташкентом будет курсировать межгосударственный автобус 

sibnovosti.ru 17 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Узбекистан и Россия готовятся запустить межгосударственный автобусный рейс по маршруту Ташкент-Омск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на китайское информагентство «Синьхуа».
Также, по данным информагентства, рассматривается возможность запуска еще одного рейса, по маршруту Ташкент-Уфа-Казань. Напомним, в конце недели был запущен первый межгосударственный рейс из Узбекистана в Россию. По данным портала ИнфоШОС, протяженность еженедельного маршрута Ташкент — Нижний Новгород составляет 3 тыс. км. Автобус преодолевает их за 61 час. Цена билета в один конец составит 500 тысяч сумов (более $60). Стоимость проезда из Нижнего Новгорода в Ташкент обойдется в 6 тыс. рублей ($87).
Фото: wikipedia.org
sibnovosti.ru: последние новости
Из Красноярска запускают новый рейс до Узбекистана Китайская Санья лидирует по пассажиропотоку между Красноярском и Поднебесной В тувинском Минкульте усилили туристическое направление
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда «Секретных материалов»29
Появились новые данные о дырах на «Союзе»328
Лондону пришлось отложить санкции к России13
Турист нашел скрытую камеру в апартаментах5
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»39
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника США
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение