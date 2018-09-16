Между Омском и Ташкентом будет курсировать межгосударственный автобус

Также, по данным информагентства, рассматривается возможность запуска еще одного рейса, по маршруту Ташкент-Уфа-Казань. Напомним, в конце недели был запущен первый межгосударственный рейс из Узбекистана в Россию. По данным портала ИнфоШОС, протяженность еженедельного маршрута Ташкент — Нижний Новгород составляет 3 тыс. км. Автобус преодолевает их за 61 час. Цена билета в один конец составит 500 тысяч сумов (более $60). Стоимость проезда из Нижнего Новгорода в Ташкент обойдется в 6 тыс. рублей ($87).

Фото: wikipedia.org