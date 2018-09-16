Стюардесса получила предложение руки и сердца и потеряла работу

Китайскую стюардессу уволили после того, как видео с эффектным предложением руки и сердца во время полета стало вирусным в социальных сетях. Об этом сообщает Asia One.

По информации издания, спустя полчаса после начала полета, молодой человек встал на колено перед стюардессой и сделал ей предложение. Романтический поступок вызвал интерес у пассажиров рейса, некоторые из которых встали со своих мест, чтобы снять происходящее. Сотрудница рейса приняла предложение, после чего находящиеся на борту путешественники зааплодировали.

Авиакомпания China Eastern Airlines аргументировала решение тем, что поведение стюардессы и ее молодого человека вызвало беспорядки на борту. Девушку обвинили в том, что она пренебрегла безопасностью пассажиров.

Бортпроводница заявила, что ничего не знала о планах партнера сделать ей предложение во время полета. Молодые люди встречались на протяжении четырех лет, уточняет издание.

В начале июня сообщалось об увольнении тайно выпивающего бортпроводника из японской авиакомпании. Один из пассажиров нашел в мусорном ведре в туалете пустую банку из-под пива и доложил об этом начальству.