Фоторепортаж: как проходит Фестиваль водного туризма в Выборге 

Сегодня в Выборге проходит красочный праздник — Фестиваль водного туризма — под парусами мечты, посвященный Году туризма в Ленинградской области. Редакция ivbg.ru подготовила фоторепортаж с мероприятия.
Сегодня, 15 сентября в Выборге в акватории Финского залива (основные мероприятия развернулись на Смоляном мысу (улица Штурма) и на Набережной 40-летия ВЛКСМ проходит Фестиваль водного туризма — под парусами мечты.
Организаторы фестиваля — комитет Ленобласти по туризму и ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр».