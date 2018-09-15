Фоторепортаж: как проходит Фестиваль водного туризма в Выборге

Сегодня в Выборге проходит красочный праздник — Фестиваль водного туризма — под парусами мечты, посвященный Году туризма в Ленинградской области . Редакция ivbg.ru подготовила фоторепортаж с мероприятия.

Сегодня, 15 сентября в Выборге в акватории Финского залива (основные мероприятия развернулись на Смоляном мысу (улица Штурма) и на Набережной 40-летия ВЛКСМ проходит Фестиваль водного туризма — под парусами мечты.

Организаторы фестиваля — комитет Ленобласти по туризму и ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр».