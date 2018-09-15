Ещё
Фоторепортаж: как проходит Фестиваль водного туризма в Выборге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фоторепортаж: как проходит Фестиваль водного туризма в Выборге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сегодня в Выборге проходит красочный праздник — Фестиваль водного туризма — под парусами мечты, посвященный Году туризма в Ленинградской области. Редакция ivbg.ru подготовила фоторепортаж с мероприятия.
Сегодня, 15 сентября в Выборге в акватории Финского залива (основные мероприятия развернулись на Смоляном мысу (улица Штурма) и на Набережной 40-летия ВЛКСМ проходит Фестиваль водного туризма — под парусами мечты.
Организаторы фестиваля — комитет Ленобласти по туризму и ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр».
Ivyborg.ru: последние новости
Новый староладожский причал принял 30 круизных судов за лето Самолет «Победы» в Пулково задел крылом пожарный автомобиль Прямо на трассе в Приморском районе СПБ вырос помидор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны644
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США841
Комики пошутили о Петрове и Боширове86
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»21
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи25
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение