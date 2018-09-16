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Турист нашел скрытую камеру в апартаментах
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Швейцарский турист нашел скрытую камеру в апартаментах в Торонто 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Public Domain
Вместо того, чтобы хорошо отдохнуть, клиент одного из сервисов по бронированию жилья испытал сильный стресс в "прекрасной квартире в центре Торонто", сообщает Toronto Citynews.
Шотландский турист рассказал, что он забронировал однодневное пребывание в квартире в Торонто. После напряженного дня в городе он и его подруга заселились в квартиру и рассчитывали на спокойную ночь.
Турист заметил цифровой будильник, обращенный циферблатом к гостиной и спальне.
Так как недавно швейцарец смотрел видео о скрытых камерах, он решил разобрать будильник. Подозрения подтвердились, в нем действительно оказалась камера.
В полиции Торонто заявили, что они знают об этом инциденте и расследуют его. Офицеры сообщили, что после неожиданного открытия туристов переселили в другую квартиру.
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