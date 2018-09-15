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Меньше всего пассажиров маршрута «Нижний Новгород — Москва» ездит в 13 вагоне
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Меньше всего пассажиров маршрута «Нижний Новгород — Москва» ездит в 13 вагоне 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Эксперты проанализировали спрос пассажиров на поездки на скоростных поездах и выяснили топ-3 любимых маршрутов россиян. Больше половины ездят поездом «Сапсан», второе место занимает «Ласточка» (около 40%), за ними идут «Стриж» (7%) и «Аллегро» (1%).
Самым популярным маршрутом стал «Москва — Санкт-Петербург». На второе место вышел «Нижний Новгород — Москва», обойдя лидера прошлого года «Краснодар — Сочи».
Быстрее всего раскупают билеты в 9 и 10 вагоны — из-за выгодного тарифа «эконом» и «эконом плюс» с увеличенным пространством для ног. Меньше всего путешественники любят первый и последний вагоны — в них ездят 1,9% и 1,1% пассажиров. И только 0,3% не боятся суеверий и выбирают 13 вагон.
Россияне не стремятся сэкономить на поездках — билеты покупают за 1-3 дня. Это связано с тем, что большинство поездок на «Сапсане» и «Стриже» связаны с командировками и бизнес-поездками, которые обычно не планируют за несколько недель.
Лишь 9% путешествующих бронируют билеты за 90 дней до отправления, когда они только появляются в продаже и продаются по минимальному тарифу. Только 2% пассажиров пользуются возможностью сэкономить 20% на обратном билете при заказе в оба конца.
Все больше билетов на скоростные поезда путешественники приобретают онлайн. Эта тенденция общая для рынка авиа и железнодорожных перевозок. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет около 70% всех бронирований перейдет в эту сферу.
Анализ перевозок скоростными поездами сделали эксперты онлайн-сервиса UFS.Travel.
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