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Жители Японии высказали недовольство дурными манерами туристов
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Жители Японии высказали недовольство дурными манерами туристов 

Национальный Туристический Союз 48 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Жители Японии все чаще высказывают недовольство относительно плохих манер туристов, которые посещают в страну, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Telegraph. По данным издания, проживающие в популярных у туристов японских городах, таких как Токио, Киото, Осака и другие, стали раздражены поведением громких и плохо воспитанных иностранцев, которые элементарно не соблюдают правила этикета. Особенно это заметно в переполненном общественном транспорте. Кроме этого, не всем иностранным туристам известно, что в Японии существует раздельный сбор мусора, и о других обычаях. В Киото и Камакура турпоток настолько велик, что местные жители называют эту проблему «туристическим загрязнением». В Киото даже была организована специальная рекламная кампания, направленная на улучшение манер туристов.
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