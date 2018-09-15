Почему не стоит доверять рекламным фотографиям отелей в интернете

На самом деле многие безупречные фотографии, размещенные на сайтах отелей, оказываются подделкой. То есть эти места, конечно, существуют, вот только выглядят они несколько иначе, чем на сказочных снимках, обещающих отдыхающим рай на земле.

Часто рекламируемые места сняты с удачного ракурса, а в действительности буквально в паре сантиметров находится то, что портит волшебный пейзаж.

Сайт Oyster, занимающийся обзорами отелей, посылает профессионалов по всему миру проверять, соответствуют ли фотографии реальности — и некоторые обозреватели возвращаются со снимками, сильно отличающимися от того, что обещает официальный сайт отеля.

Источник: businessinsider.com Фантазия — расслабиться на частном пляже Delfino Beach Hotel на Сицилии, фотография которого манит огромной площадью и полным отсутствием туристов.

Реальность — на пляже люди чуть ли не по головам друг у друга ходят.

Фантазия — как следует выспаться, желательно в позе звезды, на огромной кровати в отеле Hotel Athena в Тоскане.

Реальность — проваливаешься в огромную щель, которую образуют сдвинутые односпальные кровати.

Фантазия — нарезать круги в бассейне Inn at Seaside, штат Орегон.

Реальность — томиться в бассейне, который по размерам едва превосходит гидромассажную ванну.

Фантазия — сделать идеальную фотографию в панорамном бассейне на крыше отеля Amata Resort в Пхукете.

Реальность — мечты об идеальном снимке разбиты о железную ограду бассейна.

Фантазия — расслабиться в уютном номере отеля Centrale Palace после целого дня осмотра достопримечательностей Палермо.

Реальность — хочется как можно меньше времени проводить в неуютном и пустом номере.

Фантазия — безмятежный отдых на уединенном пляже курорта La Plage на Сицилии.

Реальность — приходится делить пляж с половиной города и безмятежно лежать на камнях.

Фантазия — предвкушать романтическое ночное купание в крытом бассейне отеля Norfolk Royale, графство Дорсет, Великобритания.

Реальность — придется топать по покрытой плесенью плитке к неработающему джакузи.

Фантазия — пустой бассейн, где всегда есть место красивым женщинам, в отеле Crown Reef, город Мертл-Бич, Южная Каролина.

Реальность — дети. Повсюду.