Первый рейс с гоночными болидами и оборудованием для «Формулы-1» прибыл в Сочи

СОЧИ , 18 сентября. / ТАСС /. Первую партию оборудования для проведения этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» и гоночных болидов, которая была перевезена воздушным транспортом, доставили в Сочи из Сингапура , где проходил предыдущий этап соревнований. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении АНО «Росгонки».

"Сегодня, в 03:25 по местному времени, в международный аэропорт Сочи прибыл первый чартерный грузовой рейс из Сингапура с оборудованием и болидами «Формулы-1», которые примут участие в Гран-при России — 2018. На борту воздушного судна Boeing 744 был перевезен груз общим весом около 122 тонн, часть которого уже доставлена на «Сочи Автодром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что c 18 по 26 сентября в аэропорту Сочи должны приземлиться еще семь грузовых рейсов. «Самолеты Boeing 744 и Аirbus А332 доставят очередное оборудование для проведения российского этапа „Формулы-1“, в том числе болиды команд. Все машины, шасси и детали гоночных автомобилей упакованы в специальные контейнеры», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что аэропорт Сочи уже принимал специальные рейсы «Формулы-1» — российский этап в этом году проводится в пятый раз.

По данным пресс-службы, ранее в город прибыли грузы, которые морем перевозили до Новороссийска, а затем доставили к месту проведения гонок.

Российский этап «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 сентября на трассе «Сочи Автодром».