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Аэропорт Грозного ведет переговоры о запуске рейсов в Крым и Сочи
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Аэропорт Грозного ведет переговоры о запуске рейсов в Крым и Сочи 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Руководство грозненского аэропорта ведет переговоры с авиаперевозчиками по открытию регулярных рейсов в Симферополь и Сочи, сообщил в интервью ТАСС гендиректор аэропорта Султан Гамбулатов.
"Авиакомпания «Саратовские авиалинии» прекратила свое существование.
С ними была договоренность, они должны были выполнять рейс Грозный — Симферополь. Мы ведем переговоры по открытию авиасообщения с Крымом и Антальей с нашим основным перевозчиком UTair и с авиакомпанией «Ямал», они нам обещали, что откроют авиасообщение в Симферополь и Сочи", — рассказал собеседник ТАСС. Ранее рейсов в Крым и Сочи из Грозного не было.
По словам Гамбулатова, также ведутся переговоры об организации авиасообщения с Грузией. «Я сам лично дважды ездил в Грузию для переговоров с руководством их авиакомпании, они нам обещали при первой же возможности открыть это направление. Единственная проблема — отсутствие свободных мощностей, нет воздушного судна», — добавил он.
В 2017 году грозненский аэропорт обслужил более 285 тыс. пассажиров. В этом году ожидается рост пассажиропотока до 400-450 тыс. человек.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.
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