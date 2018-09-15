Аэропорт Грозного ведет переговоры о запуске рейсов в Крым и Сочи

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. / ТАСС /. Руководство грозненского аэропорта ведет переговоры с авиаперевозчиками по открытию регулярных рейсов в Симферополь Сочи , сообщил в интервью ТАСС гендиректор аэропорта Султан Гамбулатов.

"Авиакомпания «Саратовские авиалинии» прекратила свое существование.

С ними была договоренность, они должны были выполнять рейс Грозный — Симферополь. Мы ведем переговоры по открытию авиасообщения с Крымом и Антальей с нашим основным перевозчиком UTair и с авиакомпанией «Ямал», они нам обещали, что откроют авиасообщение в Симферополь и Сочи", — рассказал собеседник ТАСС. Ранее рейсов в Крым и Сочи из Грозного не было.

По словам Гамбулатова, также ведутся переговоры об организации авиасообщения с Грузией. «Я сам лично дважды ездил в Грузию для переговоров с руководством их авиакомпании, они нам обещали при первой же возможности открыть это направление. Единственная проблема — отсутствие свободных мощностей, нет воздушного судна», — добавил он.

В 2017 году грозненский аэропорт обслужил более 285 тыс. пассажиров. В этом году ожидается рост пассажиропотока до 400-450 тыс. человек.

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