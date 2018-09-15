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Рейтинг паспортов: куда граждане Молдовы могут поехать без виз
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Рейтинг паспортов: куда граждане Молдовы могут поехать без виз 

Sputnik Молдова 2 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Граждане Молдовы без виз могут поехать в 75 стран, еще в 38 они могут получить визу по прибытию. А для 85 стран — нужна виза.
Обновленный рейтинг паспортов 2018 года был составлен экспертами Global Passport Power Rank и опубликован на сайте организации.
Список возглавляет Сингапур — жители этого государства посещать могут без визы 127 стран мира.
За ним следуют Германия, Швеция, Дания и Финляндия, жители которых без визы могут поехать в 126 стран, Люксембург — 125, Нидерланды и Норвегия — 123, Южная Корея — 121. Первую десятку замыкают США — у них открыт безвизовый въезд в 116 стран.
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Без визы жители Польши, Литвы, Латвии, а также Эстонии могут поехать в 119 стран, Украины — в 90, России — в 79, Грузии — в 73.
Хуже всех ситуация у граждан Афганистана, которые замыкают рейтинг — они без виз могу путешествовать всего в 5 стран. Ненамного их опередили такие страны, Ирак (7 стран), Пакистан (8 стран), Сомали и Судан (9), Сирия (10).
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