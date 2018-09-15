Количество рейсов автобусов между ж/д платформой «Отдых» и аэропортом Жуковский увеличат с 17 сентября

Количество рейсов автобусов, курсирующих между платформой «Отдых» Казанского направления Московской железной дороги и аэропортом Жуковский, для удобства пассажиров будет увеличено с 17 сентября 2018 г. Об этом сообщает пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

«17 сентября меняется расписание трансфера в аэропорт Жуковский. В целях повышения комфортности перевозок компания увеличила количество рейсов трансфера платформа «Отдых»–Аэропорт Жуковский–платформа «Отдых». На маршруте будут использовать микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что актуальная информация о расписании трансфера размещена на официальном сайте ЦППК в разделе «Трансфер в аэропорт Жуковский».