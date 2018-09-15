«Пляж был грязный, а в отеле нас изводили жареной скумбрией»: уральский турист — об отдыхе в Турции

Турция — одна из самых популярных стран у русских туристов. Вот екатеринбуржец, фотограф E1.RU Артём Устюжанин, решил провести там свой отпуск. На семью из четырёх человек купил путёвку (которая обошлась ему в 200 тысяч рублей) с отелем, где «всё включено», детской анимацией, бассейном и горками, а также пляжем в 100 метрах.

То, что сервис в Турции Артёма разочаровал, — ещё мягко сказано. Почитайте его колонку.

Ещё перед отъездом я прочитал в отзывах, что отели в Турции сами себе ставят столько звёзд, сколько хотят. И это похоже на правду. Нас привезли в «четырёхзвёздочный» отель в 9:30 утра. На улице становилось всё жарче и жарче. Мы после ночного перелёта устали. Хотелось под душ и кондиционер, спать, бросить вещи, пойти на море, но персонал нам равнодушно сказал: «Заселение с 14 часов». Лобби в «четырёх звёздах» располагался в помещении по типу летней веранды, никаких кондиционеров. При температуре +40 и курящих вокруг туристах ждать было очень тяжко. Наступили долгожданные 14 часов, а нам ответили: «Подойдите через 30 мин». Потом ещё через 30, потом через 10… И так могло продолжаться долго.

Некоторые ждали до глубокой ночи, когда их заселят. Однажды я видел, как очередная группа туристов устроила возле стойки лобби настоящую революцию. Всё дело в том, что на этапе покупки вам подтверждают бронь независимо от того, есть свободные номера или нет. А потом персонал отеля судорожно ищет выход из некрасивой ситуации.

Местные рассказали нам, что за три года, пока в Турцию не приезжали отдыхать русские, многие отели разорились, а те, что остались, сейчас пытаются выжать из туристов денег по максимуму.

Теперь о сервисе. Фирменное обслуживание по-турецки, это когда: «да, но нет», «подойдите через час», «подойдите завтра». Анимация для детей «на бумаге» есть, а на самом деле — нет. Или, например, у вас в номере течёт унитаз в пяти местах, а доставки нового до сих пор нет, и на ресепшене отвечают: «Слюшай, дрюг, завтра», хотя вы завтра уже уезжаете домой.

Очень грустно смотреть на такую картину: женщина лет сорока требует, чтобы ей починили в номере фен или сделали уборку, а в ответ над ней издеваются. Говорят, что не понимают по-русски, грязно шутят, смеются или просто молча смотрят равнодушными глазами.

Отдельно стоит сказать про пляж. В нашем отеле лежаки и зонтики были в убитом состоянии, сам пляж очень грязный. И людей было так много, что, чтобы занять удобное место, приходилось вставать на рассвете.

All inclusive — это не значит, что будет хорошо и вкусно. У нас был очень скудный выбор горячих и мясных блюд. Была в основном курица. Отдельный разговор — рыба. Нас изводили жареной скумбрией! Её давали через день. Многие, уезжая, говорили, что есть её никогда больше не будут. Я как-то поинтересовался, много ли осталось скумбрии, ответили, что много, до конца сезона хватит. Однажды увидел, как на заднем дворе жарят мясо и радостно спросил, для нас ли это? «Нет, не для вас! Для хозяина отеля. Для вас будет рыба — скумбрия!»

Напитки, в том числе и пиво, предлагалось пить из 100-граммовых пластиковых стаканчиков. Поэтому возле тарелок для супа красовалось объявление: «Убедительная просьба! Не наливать в суповые миски чай».

Кстати, музыка в отеле каждый день орала до полуночи (по нашему времени до двух часов ночи), независимо от того, нравится вам это или нет.

Поэтому нужно очень внимательно отнестись к выбору места отдыха в Турции. Даже если вам скажут: «Не переживайте, море всё сгладит! Вы едете за впечатлениями, а не в отеле сидеть», не поленитесь — прочитайте отзывы в интернете, прежде чем покупать тур.