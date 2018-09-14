Солсберийский собор

Кафедральный собор в Солсбери возведен в 1266 году и посвящен Деве Марии. Он считается образцом английской готики и является одним из самых посещаемых религиозных объектов в Англии

Собор знаменит своим шпилем высотой 123 метра, что позволяет ему называться самым высоким средневековым зданием в Великобритании.

Он также знаменит своими часами, которые были установлены в 1386 году. На сегодняшний день они — самые старые из постоянно действующих часов во всем мире. Хотя эти часы не имеют циферблата в привычном для всех понимании, они при этом показывают точное время.

Туристам можно свободно посещать собор, хотя в нем регулярно проходят службы. Однако для подъема на башню нужно бронировать билеты, стоимость которых составляет 13,5 фунтов стерлингов (больше тысячи рублей).

Попасть в Солсбери в рамках экскурсионной поездки можно также на круизном теплоходе, направляющемся в Cаутгемптон, от которого до интересующего нас места всего час езды.

Российские туристы, как правило, заезжают в Солсбери максимум на несколько часов в рамках экскурсии в Стоунхендж, который расположен всего в получасе езды от Солсбери. Там они осматривают кафедральный собор и совершают небольшую прогулку по городу.

Групповая экскурсия «Стоунхендж и Солсбери» на целый день стоит 85-90 евро.