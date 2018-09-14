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Аэропорты Новапорта на Северном Кавказе за лето значительно увеличили пассажиропоток
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Аэропорты Новапорта на Северном Кавказе за лето значительно увеличили пассажиропоток 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Аэропорты Северного Кавказа, входящие в сеть Новапорт, за лето перевезли на 9-35% пассажиров больше, чем летом 2017 года, сообщает пресс-служба международного аэропорта Минеральные Воды.
"Пассажиропоток международного аэропорта Минеральные Воды по итогам трех летних месяцев составил более 714 тыс. человек, что превысило показатели аналогичного периода предыдущего года на 9%", — говорится в сообщении.
Среди внутреннего рынка авиаперевозок популярными направлениями лета 2018 года стали рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург и Тюмень. На международных линиях спросом пользовались регулярные рейсы в Стамбул, Баку и Ереван, среди чартерных перевозок Анталия стала самым востребованным направлением.
Всего за 8 месяцев с начала года аэропорт перевез более 1,6 млн пассажиров, что также на 9% больше прошлогоднего аналогичного периода. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 7%, в международный сектор за 8 месяцев показал рост плюс 17%. «Рост авиаперевозок обусловлен развитием маршрутной сети аэропорта: увеличением частоты полетов в Москву, Сочи, Екатеринбург, Симферополь, Тюмень, открытием новых направлений», — сообщает пресс-служба.
Еще два северокавказских аэропорта, входящих в крупнейшую в России сеть региональных аэропортов — Новапорт, также увеличили показатели. Так международный аэропорт Ставрополь за июнь — август обслужил более 99 тыс. пассажиров, а за 8 месяцев пассажиропоток здесь увеличился на 18%. Количество рейсов в аэропорту по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%, было выполнено 1858 взлет— посадочных операций. «Одним из важных событий за прошедшие 8 месяцев, стало открытие направления в СанктПетербург, что в свою очередь сыграло большую роль в росте пассажиропотока в целом», — сообщает пресс-служба.
Международный аэропорт Владикавказ по итогам трех летних месяцев перевез более 119 тыс. пассажиров, что превысило показатель прошлого года на 35,5%. «И за 8 месяцев с начала года аэропортом обслужено более 288 тыс. пассажиров [плюс 24% к показателю прошлого года]», — сообщает пресс-служба аэропорта Минеральные Воды.
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