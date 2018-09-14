Глава Башкирии анонсировал создание музеев и турмаршрутов для продвижения башкирского мёда

УФА , 14 сентября. / ТАСС /. Тематические музеи и специальные туристические маршруты будут созданы в Башкирии для продвижения бренда «башкирский мёд». Об этом на совещании по подготовке к международному конгрессу по пчеловодству «Апимондия-2021» в пятницу сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов

"У нас в ближайшее время должны появиться музеи мёда, медовые деревни, пасеки, куда могут приезжать туристы, попробовать мед и медовую продукцию, что называется, из первых рук, отдохнуть на природе, увидеть, как работают пчеловоды, особенно бортевики. Для того, чтобы люди охотно ездили в такие места, нужно строить и ремонтировать дороги, гостиницы, придорожные кафе, кемпинги, создать новые интересные туристические маршруты, пустить по ним комфортабельные автобусы, наладить придорожный сервис, общепит. Времена меняются, и понятно, что туристу сегодня требуются комфорт и качественные услуги", — цитирует главу региона его пресс-служба.

По словам главы региона, проведение международного конгресса по пчеловодству «Апимондия-2021» в Башкирии положительно скажется на продвижении республики и бренда «Башкирский мёд» на российском и мировом рынках. «В случае успешного проведения конгресса — а мы с вами даже не сомневаемся в этом — Башкортостан, безусловно, будет и в дальнейшем позиционироваться как медовая столица России. Этот бесценный имиджевый капитал надо использовать в полной мере и по всем направлениям», — добавил Хамитов.

Как сообщалось, в октябре 2017 года международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» одобрила заявку России на проведение своего конгресса в 2021 году в Уфе. РФ примет мероприятие впервые за 50 лет, в 1971 году он проходил в Москве. Предварительная дата проведения конгресса — 20-25 сентября 2021 года.