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Запуск прямого рейса из Екатеринбурга на китайский курорт Хайнань отложили до октября
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Запуск прямого рейса из Екатеринбурга на китайский курорт Хайнань отложили до октября 

e1.ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге появился прямой чартер в столицу курортной южнокитайской провинции Хайнань, город Хайкоу. Первый рейс из Кольцово должен был вылететь уже 18 сентября, но китайская сторона не выдала временные слоты в аэропорту Хайкоу для авиакомпании «ИрАэро», которая должна была перевозить уральцев на отдых в Китай.
Как рассказали в ассоциации туроператоров, слоты на октябрь еще не получены, поэтому есть шанс, что в «ИрАэро» сможет летать в Хайкоу в октябре.
— У перевозчика есть разрешение на эти рейсы от российских авиавластей, но слоты на рейсы с 17 по 30 сентября авиакомпанией не получены, — сообщили в ассоциации туроператоров. — Слоты на октябрь пока также не получены, но у программы еще есть шанс. Росавиация будет выдавать разрешения на октябрь на следующей неделе. Ведомство даст допуски только при условии наличия у «ИрАэро» подтвержденных слотов с китайской стороны.
Пока не известно, успели ли туроператоры продать туры на Хайкоу с вылетом из Екатеринбурга.
Время в пути из Екатеринбурга в Хайкоу составит около семи часов. Полеты будут производиться на самолете Boeing-777–200 вместимостью до 371 человека.
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