Около 70 крупных туроператоров со всего мира посетили выставку «Отдых» в Москве

В 2018 году в качестве страны-партнера выставки выступила Япония, которая на отдельном стенде представила туристический потенциал своей страны, а также провела познавательный мастер-класс по приготовлению блюд японской кухни.

Подготовленные для форума мероприятия получили высокую оценку у представителей туристической отрасли. Участники выставки могли посещать совещания, конференции, посвященные санаторно-курортному, эногастрономическому и деловому туризму с участием представителей органов государственной власти, а также проходить тренинги и участвовать в мастер-классах от ведущих специалистов отрасли, конкурсах и акциях от турагентов.