Ещё
Около 70 крупных туроператоров со всего мира посетили выставку «Отдых» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 70 крупных туроператоров со всего мира посетили выставку «Отдых» в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
24-я международная форум-выставка «Отдых-2018» прошла в Москве. На мероприятии собрались представители 70 крупных туроператоров из 40 регионов России и более 40 стран мира, среди которых Япония, Доминиканская Республика, Испания, Грузия, Китай и другие страны.
В 2018 году в качестве страны-партнера выставки выступила Япония, которая на отдельном стенде представила туристический потенциал своей страны, а также провела познавательный мастер-класс по приготовлению блюд японской кухни.
Подготовленные для форума мероприятия получили высокую оценку у представителей туристической отрасли. Участники выставки могли посещать совещания, конференции, посвященные санаторно-курортному, эногастрономическому и деловому туризму с участием представителей органов государственной власти, а также проходить тренинги и участвовать в мастер-классах от ведущих специалистов отрасли, конкурсах и акциях от турагентов.
ТАСС: последние новости
Комитет Госдумы одобрил проект об администрировании доходов регионов от штрафов и неустоек Разработки компаний "Сколково" для туриндустрии признаны лучшими в России Аэропорт Махачкалы объявил конкурс на лучший дизайн-проект нового международного терминала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США неожиданно поддержали позицию РФ по Донбассу267
Смерть от воды, разрушение Крымского моста и другие события дня
Собчак жестко высказалась об «отравителях»283
В Крыму произошло новое ЧП62
Детали излишни: Украина больше не нужна России770
Видео
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Другое
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:19
В Крыму произошло новое ЧП
Происшествия
01:37
Развод подорвал здоровье Петросяна
Шоу-бизнес
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
01:19
Порошенко заверил Европу в возвращении Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение