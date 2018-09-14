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Мурманская область станет «Гипербореей» для туристов
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Мурманская область станет «Гипербореей» для туристов 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 14 сен — РИА Новости. Власти Мурманской области намерены использовать миф о легендарной северной стране Гиперборее, которая по одной из версий находилась на территории Кольского полуострова, для привлечения туристов в регион, сообщила журналистам губернатор области Марина Ковтун.
Идею использования мифа о Гиперборее для развития туризма глава региона обсудила с известным журналистом Алексеем Венедиктовым, который приехал в регион для того, чтобы познакомиться с его туристскими возможностями и намерен отправиться в город Ковдор, который, по плану, может стать местом паломничества желающих узнать больше о таинственной северной стране.
"У нас есть большое поле, чтобы на основе мифов, легенд создавать новый туристский продукт и привлекать будущих туристов. Конечно, нужна не только легенда, но и инфраструктура, и интерес частного бизнеса — объекты размещения, питания, показа. Легенда существует давно, но турпродукта на ее основе не было", — рассказала Ковтун.
Венедиктов в свою очередь отметил, что обнаружил в социальных сетях множество аккаунтов людей, которые с любовью пишут о Ковдоре, размещают фотографии. «Нужно создать агрегатор, который ляжет в основу туристического продукта. Сам продукт есть, не надо ничего придумывать. Гиперборея — это сказка, осталось собрать и выстроить», — пояснил Венедиктов.
По словам Ковтун, существует разработанный проект, который предполагается реализовать в Ковдоре — это создание туристской деревни, гости которой смогут больше узнать о Гипербореи, о мифах, легендах и загадках севера. «Много будет собрано в одном месте — сейды, вавилоны, петроглифы — стилизованные», — сказала глава региона.
Она отметила, что поток туристов в регион активно растет. В среднем Мурманскую область посещает 413 тысяч туристов в год.
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