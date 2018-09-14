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Из Красноярска в Абакан запускают туристический маршрут «Саянский экспресс»
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Из Красноярска в Абакан запускают туристический маршрут «Саянский экспресс» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Из Красноярска в Абакан можно съездить на новом мультитранспортном туристическом маршруте «Саянский экспресс». Он длиться два дня и включает в себя обзорные экскурсии по Красноярскому краю и Хакасии.
Сначала туристов поездом доставляют в Абакан. И уже оттуда на автобусе они едут по экскурсионному маршруту.
В программе тура — обзорная экскурсию по паркам Абакана, посещение Музея истории железной дороги на станции Абакан и интерактивного музея гидроэнергетики в Саяногорске, прогулка по сосновому бору заповедной долины «Большой Бабик», экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС. Также путешественники побывают в историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» и Минусинском краеведческом музее им. Н. М. Мартьянова.
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