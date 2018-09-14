Из продажи исчезли билеты Калининград — Лондон авиакомпании «Победа»

На сайте авиакомпании «Победа» невозможно приобрести ранее анонсированные билеты на перелёт из Калининграда в Лондон. Изменение пользователи заметили в четверг, 13 сентября.

При попытке выбрать рейс система указывает: «На эту дату все билеты проданы. Пожалуйста, выберите другую дату». При этом недоступны перелёты на любое число. «Клопс» направил авиакомпании «Победа» информационный запрос на получение комментария.

Анонсировалось, что полёты будут выполняться с 23 октября по вторникам, четвергам и воскресеньям.