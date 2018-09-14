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Из продажи исчезли билеты Калининград — Лондон авиакомпании «Победа»
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Из продажи исчезли билеты Калининград — Лондон авиакомпании «Победа» 

Клопс.Ru 2 часа назад
На сайте авиакомпании «Победа» невозможно приобрести ранее анонсированные билеты на перелёт из Калининграда в Лондон. Изменение пользователи заметили в четверг, 13 сентября.
При попытке выбрать рейс система указывает: «На эту дату все билеты проданы. Пожалуйста, выберите другую дату». При этом недоступны перелёты на любое число. «Клопс» направил авиакомпании «Победа» информационный запрос на получение комментария.
Анонсировалось, что полёты будут выполняться с 23 октября по вторникам, четвергам и воскресеньям.
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