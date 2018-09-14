Ещё
«Поступало много жалоб»: в Архангельске отменят маршрут №70
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Поступало много жалоб»: в Архангельске отменят маршрут №70 

29.ru 35 минут назад
Фото: 29.ru
В случае необходимости на маршруты №9 и №69 выйдут новые автобусы
Архангелогородцы массово жаловались на недисциплинированный маршрут №70 — он не выполнял и половины рейсов. Теперь его отменят вовсе.
— Автобус данного маршрута в течение этого года работал крайне нестабильно, выполняя меньше половины рейсов. По сути, пассажиры не могли предугадать, имеет ли смысл ждать этот автобус на остановке или нет. В связи с этим поступало много жалоб, но перевозчик не был заинтересован в исправлении ситуации. Теперь принято окончательное решение об отмене маршрута №70. Пассажиров будут обслуживать другие перевозчики — на маршрутах №9 и №69, — пояснил начальник отдела транспорта Дмитрий Антонов.
В департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры пояснили, что в случае необходимости количество автобусах на маршрутах №9 и №69 увеличат. Сейчас они выполняют рейсы на 96-98%.
Читайте 29.ru в Telegram. Подписывайтесь на наш канал, чтобы новости приходили прямо вам в руки.
29.ru: последние новости
10 лет трагедии: история архангельской стюардессы, которая погибла в страшном авиакрушении в Перми «Уезжаю, чтобы не видеть этот цирк»: жители Соловков вспоминают визит патриарха Кирилла Архангельские ЛДПР и КПРФ организуют митинги против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали излишни: Украина больше не нужна России233
«Отравители» Скрипалей пропали450
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом23
Крымскому мосту предрекли разрушение520
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста473
Видео
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение