«Поступало много жалоб»: в Архангельске отменят маршрут №70

В случае необходимости на маршруты №9 и №69 выйдут новые автобусы

Архангелогородцы массово жаловались на недисциплинированный маршрут №70 — он не выполнял и половины рейсов. Теперь его отменят вовсе.

— Автобус данного маршрута в течение этого года работал крайне нестабильно, выполняя меньше половины рейсов. По сути, пассажиры не могли предугадать, имеет ли смысл ждать этот автобус на остановке или нет. В связи с этим поступало много жалоб, но перевозчик не был заинтересован в исправлении ситуации. Теперь принято окончательное решение об отмене маршрута №70. Пассажиров будут обслуживать другие перевозчики — на маршрутах №9 и №69, — пояснил начальник отдела транспорта Дмитрий Антонов

В департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры пояснили, что в случае необходимости количество автобусах на маршрутах №9 и №69 увеличат. Сейчас они выполняют рейсы на 96-98%.