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Названы самые дешёвые месяцы для авиапутешествий
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Названы самые дешёвые месяцы для авиапутешествий 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru назвали самые дешёвые месяцы для авиапутешествий. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Tutu.ru проанализировали все купленные авиабилеты с вылетами в более чем 130 стран за год. В Европу дешевле слетать в феврале и ноябре, а по России — в феврале, марте и опять же в ноябре.
Что касается стран дальнего зарубежья, то выгодно слетать в них можно в феврале, ноябре и мае. Но при покупке билетов нужно учитывать сезонность. Например, в Таиланд можно выгодно улететь в октябре, ноябре или в мае.
Самые выгодные путешествия в страны ближнего зарубежья можно планировать в феврале и ноябре, а самые дорогие авиабилеты в июле и августе. Но есть страны, куда перелёт в декабре стоит так же, как в летние месяцы. Например, в Грузию слетать в декабре выходит дороже, чем в июне. Эта одна из популярных стран у россиян на новогодние каникулы.
Самым дешёвым месяцем для авиапутешествий стал март. Авиабилет в среднем туда-обратно обходился в 24 135 рублей. На второй строчке — февраль (24 278 рублей), а на третьей — октябрь (24 989 рублей). Самые дорогие билеты продавались в летние месяцы и в декабре.
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