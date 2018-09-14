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В Лос-Кабосе было отмечено беспрецедентное увеличение числа туристов
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В Лос-Кабосе было отмечено беспрецедентное увеличение числа туристов 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Los Cabos tourism board объявил о рекордном росте турпотока, который в значительной степени был обусловлен инвестициями государства в улучшение безопасности за последний год.
Росту также способствовало увеличение номерного фонда и интенсификация авиасообщения: в этом году было запущено более 500 новых еженедельных рейсов, и введено в эксплуатацию более 1000 гостиничных номеров. До конца года будет открыто еще 1200 гостиничных номеров. Инвестиции в отели за тот же период составили более 1 млрд долларов.
Власти города стали уделять больше внимания безопасности, что значительно улучшило криминогенную обстановку. С тех пор Лос-Кабос отметил рекордный год по числу туристов — более 1,8 миллиона посетителей с января по август 2018 года.
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