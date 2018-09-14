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Стало известно, когда планировать путешествия, чтобы сэкономить семейный бюджет
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Стало известно, когда планировать путешествия, чтобы сэкономить семейный бюджет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Самые высокие цены на авиаперелеты зафиксированы летом.
Специалисты популярного портала бронирования авиа— и железнодорожных билетов выяснили, в какие месяцы стоит бронировать поездки, чтобы сэкономить на семейном бюджете. Об сообщает РИА Новости.
Оказалось, что самым дешевым месяцем для авиапутешествий стал март. Авиабилет туда-обратно обходился в среднем в 24 тысячи 135 рублей. На второй строчке — февраль. В этом месяце поездка потребителям обойдется в 24 тысячи 278 рублей. На третьей позиции разместился октябрь. Средняя стоимость перелета обошлась в 24 тысячи 989 рублей.
Самые дорогие перелеты, конечно, летом. Чаще всего для путешествий внутри страны пассажиры выбирают июль и август.
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