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«Хаб станет спасением для челябинских туристов»
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«Хаб станет спасением для челябинских туристов» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сейчас слабо верится в то, что в Челябинске действительно может появиться авиахаб. Идея сама по себе прекрасная, но для ее реализации нам нужен новый аэропорт, существующий не выдержит такой нагрузки. Вспомните сами, мы прилетаем в Баландино и нам говорят: „Давайте подождем, все трапы заняты“. Самолеты часто садятся с разницей буквально 5-10 минут. Конечно, недавно челябинский аэропорт начали реконструировать, инвесторы планируют серьезно увеличить мощность аэровокзала, но даже эти изменения не позволят нам выйти на уровень того же Кольцово. Так что у соседнего Екатеринбурга гораздо больше шансов стать городом, в котором появится авиахаб. Но будем верить в лучшее.
Если в Челябинске все же построят узловой аэропорт, ситуация на туристическом рынке региона однозначно улучшится. Сейчас у нас все очень печально обстоит с прямыми направлениями. Раньше без пересадок можно было улететь в Барселону, в Римини и другие популярные у туристов города, но из-за кризиса туроператоры начали оптимизацию. Летом самолеты из Челябинска вообще никуда не летали, кроме Турции, Греции, Кипра и Туниса три раза в месяц. Компании предлагали туристам либо прямые рейсы из Екатеринбурга, либо рейсы с пересадкой в Москве. А клиенты часто сидели, слушали все это и говорили: „Мы только из Челябинска полетим“. Особенно неохотно соглашались ехать до Кольцово. Мол, если добираться туда на личном авто, то потом нужно на все время отпуска где-то оставить эту машину. Стоянка у аэропорта всегда дорогая. Такси — тоже вариант не из дешевых. Минимальная стоимость — 2600 рублей в одну сторону. Плюс постоянно ремонтируются дороги — никогда не знаешь, за сколько доедешь. Из-за таких проблем многие вообще отказывались от путешествий.
Если бы сейчас от нас летали самолеты в Болгарию (Бургас), Италию (Римини) и Испанию (Барселона), как раньше, то было бы гораздо легче. А узловой аэропорт — это, конечно, здорово было бы, но с нашей реальностью пока не сочетается».
Фото:en.wikipedia.org / Сергей Кустов
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