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Ставрополье прорабатывает с Минприроды РФ вопрос строительства дороги Кисловодск — Сочи
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Ставрополье прорабатывает с Минприроды РФ вопрос строительства дороги Кисловодск — Сочи 

ТАСС 1 час назад
КИСЛОВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прорабатывают с Минприроды России варианты строительства через Кавказский государственный биосферный заповедник трассы, которая соединит курорты Кавказских Минеральных Вод с Сочи, сообщил на совещании в пятницу губернатор региона Владимир Владимиров.
"Прорабатываем с Минприроды возможность «прохождения» биосферного заповедника. Мы получили разрешение ФСБ, Минобороны, потенциально предложения включили в стратегию государственного развития России до 2024 года", — сказал губернатор.
Существующая дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 700 км, предлагаемый вариант новой дороги с тоннелями сократит путь вдвое. Регионы, задействованные в проекте, надеются, что трасса позволит увеличить турпоток. За короткое время гости Юга России смогут добраться от моря до гор, от гор — до Кавказских Минеральных Вод. По расчетам властей Ставрополья, поток туристов на курортах Юга России может увеличиться на 4,5 млн человек в год.
Трасса между Кавминводами и Сочи призвана разгрузить трафик на федеральной трассе А-147 (участок М-4 «Дон») Джугба — Сочи.
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