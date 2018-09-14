Ставрополье прорабатывает с Минприроды РФ вопрос строительства дороги Кисловодск — Сочи

"Прорабатываем с Минприроды возможность «прохождения» биосферного заповедника. Мы получили разрешение ФСБ Минобороны , потенциально предложения включили в стратегию государственного развития России до 2024 года", — сказал губернатор.

Существующая дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 700 км, предлагаемый вариант новой дороги с тоннелями сократит путь вдвое. Регионы, задействованные в проекте, надеются, что трасса позволит увеличить турпоток. За короткое время гости Юга России смогут добраться от моря до гор, от гор — до Кавказских Минеральных Вод. По расчетам властей Ставрополья, поток туристов на курортах Юга России может увеличиться на 4,5 млн человек в год.

Трасса между Кавминводами и Сочи призвана разгрузить трафик на федеральной трассе А-147 (участок М-4 «Дон») Джугба — Сочи.