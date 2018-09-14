Пассажирам «Саратовских авиалиний» вернули 322,4 млн руб. за неиспользованные билеты

«На 13 сентября 2018 г. АО „Саратовские авиалинии“ вернуло 322 млн 379 тыс. 92 руб. за 46 тыс. 638 билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за неделю возвращено денежных средств за 2 тыс. 847 билета.