Пассажирам «Саратовских авиалиний» вернули 322,4 млн руб. за неиспользованные билеты 

«На 13 сентября 2018 г. АО „Саратовские авиалинии“ вернуло 322 млн 379 тыс. 92 руб. за 46 тыс. 638 билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за неделю возвращено денежных средств за 2 тыс. 847 билета.
Сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» был аннулирован 31 мая 2018 г. В Росавиации отметили, что авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полетов и не способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров.