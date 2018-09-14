Из-за подозрительного пассажира компания «Ямал» задержала вылет самолета по маршруту Тюмень-Москва

Сейчас самолёт уже в пути. В Тюмени будет через 1,5 часа

На задержку рейса №244 из Москвы в Тюмень пожаловались пассажиры авиасудна. В Тюмень самолёт должен был вылететь сегодня, 14 сентября, в 09:30, но перевозчик объявил о переносе времени отправления на 2 часа 20 минут. Те, кто планировал быть в Рощино в 14:00 по местному времени, приземлятся только в 16:20.

— Рейс YC 244 авиакомпании «Ямал» выполняет S7 . По расписанию он не смог вылететь из-за технических неисправностей: в салоне стоял запах гари, переднее шасси вышло из строя. Спустя 30 минут после посадки всех пассажиров спешно высадили, увезли на автобусе в аэропорт. Представитель авиакомпании не появился, чтобы объяснить причины отмены рейса, — рассказал один из пассажиров.

Время вылета (левая колонка) и прилёта (правая колонка) указано местное

Информацию о технической неисправности судна в «Ямале» не подтвердили. Но объяснили, почему на самом деле пассажирам пришлось почти 2,5 часа ждать вылета в Тюмень.

— Один из пассажиров зарегистрировался на рейс, сдал вещи в багаж, но на посадку не явился. На территории Домодедово этого мужчины нет. Для безопасности пассажиров, пилотов и бортпроводников, необходимо было снять его багаж с рейса. Это потребовало определенного количества времени, поэтому произошла задержка рейса, — прокомментировали 72.ru представители авиакомпании.

Это уже не первый за последние несколько месяцев случай отсрочки вылета в Тюмень или прибытия самолёта в наш город. Утром, 4 июля, с опозданием на семь часов в Тюмени приземлился самолёт из Антальи. Как сообщили в пресс-службе Рощино, воздушное судно полностью исправно, и назвали истинную причину опоздания судна.