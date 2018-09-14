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Гостиница с призраками появится в Италии
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Гостиница с призраками появится в Италии 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают местные органы управления, проблема бедности остро стоит для итальянских деревень. Рассеянная гостиница — так переводится название отеля. Проект называется «Город призраков».
Суть его заключается в том, что туристам предложат жить в заброшенном замке. Понятие заброшенности здесь, конечно, относительное. Вместо услужливого персонала в отеле никого не будет. Еда и постельное белье будут появляться как бы сами собой. С фасада гостиница будет выглядеть, как заброшенное здание. Блюда будут подаваться и готовиться исключительно по технологиям старины.
Туристы смогут попробовать себя в роли простых деревенских жителей. Цель проекта — привлечение бюджетных средств к заброшенным замкам Италии. Идея «рассеянных гостиниц» вызвала ажиотаж среди туристов. Пожить в захолустье среди сельской утвари мечтают люди со всего мира. Так, по крайней мере, сообщают авторы проекта.
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