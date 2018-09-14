Определен и награжден миллионный пассажир навигации-2018 на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале определен и награжден миллионный речной пассажир навигации-2018, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с торжественного подведения итогов акции «Миллионный пассажир».

«Миллионным пассажиром стала Ольга Бондаренко. Она отправилась в круиз с Северного речного вокзала по маршруту Москва-Казань-Елабуга-Москва». Миллионного пассажира определяет диспетчерская служба ФГБУ «Канал имени Москвы». Она ведет подсчет пассажиров на туристических, круизных, экскурсионных и регулярных маршрутах, о которых сообщают судовладельцы и судоводители. Кроме того, соответствующая информация поступает с контрольно-пропускных пунктов речных вокзалов и причалов, — сказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин

Первая акция «Миллионный пассажир» прошла в 2017 г. Выявляемый на внутренних водных путях Московского бассейна юбилейный участник навигации получает от перевозчиков и ФГБУ «Канал имени Москвы» подарки и сувениры, в том числе сертификат на семейный круиз в новом сезоне.

В пресс-службе уточнили, что пассажиропоток на речном транспорте за пять месяцев навигации в 2018 г. увеличился на 4,3%, а туристический поток (количество людей, отправившихся в круизы) вырос на 6% и составил 240 тыс. человек. С апреля через шлюзы канала прошло около 80 тыс. судов.