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Заменившая «Псковавиа» компания обеспечит сообщение Пскова с Москвой и курортами Юга
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Заменившая «Псковавиа» компания обеспечит сообщение Пскова с Москвой и курортами Юга 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «Азимут», пришедшая на смену лишенной сертификата «Псковавиа», с октября восстановит авиасообщение Пскова с Москвой и благодаря федеральным субсидиям впервые откроет рейсы в Краснодар и Минводы. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Пскове коммерческий директор оператора аэропорта — компании «Псковавиа» Елена Герасимова,
Полеты в Москву были прекращены в апреле этого года, когда по просьбе администрации Псковской области Росавиация из-за многочисленных замечаний приостановила летный сертификат авиакомпании «Псковавиа». По словам Герасимовой, полеты в Москву новый перевозчик начнет с октября, на южные направления — весной 2019 года.
"Со 2 октября будет восстановлено авиасообщения Пскова с Москвой, с марта оно станет ежедневным, также с весны начнутся рейсы в Краснодар, позже планируется ввести рейсы в Минводы. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Азимут», — сказала она.
Герасимова отметила, что рейсы на южные направления планируется субсидировать из федерального бюджета. «Переговоры с Минтрансом уже проведены, предварительное согласование получено, — сказала она, добавив, что в перспективе рассматривается и возможность организации из Пскова международных рейсов.
Для перевозки пассажиров между Псковом и Москвой (Внуково) авиакомпания „Азимут“ будет использовать стокресельные самолеты Superjet 100. Как отметил на пресс-конференции представитель руководства „Азимута“, по согласованию с правительством Псковской области особое внимание было уделено доступности перелетов для всех жителей области, минимальный тариф составит 888 рублей. Рейсы будут вылетать по вторникам, четвергам и воскресеньям. При составлении расписания учитывались пожелания жителей области.
Ранее врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников называл авиасообщение с Москвой важнейшим фактором, который определяет не только транспортную доступность, но и экономическое развитие региона. Для запуска авиарейсов при поддержке администрации региона техническое состояние аэропорта было приведено в нормативное состояние.
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