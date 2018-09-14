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Правительство Тюмени рассказало о массовом турпоходе по окрестностям города
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Правительство Тюмени рассказало о массовом турпоходе по окрестностям города 

Национальный Туристический Союз 44 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Массовый однодневный туристический поход пройдет 15 сентября в Тюмени, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Участники похода, которых ожидается более 600, имеют возможность выбрать один из предложенных маршрутов по окрестностям города. Велосипедисты должны будут преодолеть маршрут в 20 или 30 километров, а туристы, путешествующие пешком, преодолеют путь либо в 10 километров, либо — в 20. Финишировать все участники турпохода будут в одном общем месте — на спортивно-оздоровительной базе «Азимут» под Тюменью, где организаторы обустроят интерактивные спортивные площадки и чаепитие. Все участники мероприятия будут награждены почетным значком туриста.
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