В Карелии 15 пенсионеров бесплатно слетают на самолете на море

Возможность бесплатно слетать к месту отдыха есть у неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности.

Предоставление талонов на бесплатные перелеты для пенсионеров Карелии возобновилось с 3 сентября. На сегодняшний день этой возможностью уже воспользовались 15 человек, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска . Еще 15 жителей Карелии получили и использовали авиаталоны в течение лета.

Возможность бесплатно слетать к месту отдыха есть у неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности.

— Отличием второго этапа предоставления талонов является то, что количество направлений, куда могут полететь пенсионеры, сократилось. Поскольку направления на Урал и в Сибирь оказались невостребованными, то в осенний контракт включены направления в Краснодарский край и в Крым, на Черное море,

— говорится в сообщении мэрии.

Авиакомпания «Сибирь» осуществляет ежедневные вылеты из аэропорта «Петрозаводск» в Москву. Согласно контракту неработающие пенсионеры до 31 декабря могут полететь на отдых в Москву, Анапу, Сочи, Симферополь. Все перелеты осуществляются с пересадкой в московском аэропорту «Домодедово» . При этом получить талоны и оформить билеты необходимо до 30 ноября в клиентской службе Пенсионного фонда.

Полученный талон на перелет пенсионеры могут обменять на билеты в кассе Карельского агентства воздушных сообщений на пр. Ленина, 38.