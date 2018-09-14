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В Карелии 15 пенсионеров бесплатно слетают на самолете на море
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В Карелии 15 пенсионеров бесплатно слетают на самолете на море 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
Возможность бесплатно слетать к месту отдыха есть у неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности.
Предоставление талонов на бесплатные перелеты для пенсионеров Карелии возобновилось с 3 сентября. На сегодняшний день этой возможностью уже воспользовались 15 человек, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. Еще 15 жителей Карелии получили и использовали авиаталоны в течение лета.
Возможность бесплатно слетать к месту отдыха есть у неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности.
— Отличием второго этапа предоставления талонов является то, что количество направлений, куда могут полететь пенсионеры, сократилось. Поскольку направления на Урал и в Сибирь оказались невостребованными, то в осенний контракт включены направления в Краснодарский край и в Крым, на Черное море,
— говорится в сообщении мэрии.
Авиакомпания «Сибирь» осуществляет ежедневные вылеты из аэропорта «Петрозаводск» в Москву. Согласно контракту неработающие пенсионеры до 31 декабря могут полететь на отдых в Москву, Анапу, Сочи, Симферополь. Все перелеты осуществляются с пересадкой в московском аэропорту «Домодедово». При этом получить талоны и оформить билеты необходимо до 30 ноября в клиентской службе Пенсионного фонда.
Полученный талон на перелет пенсионеры могут обменять на билеты в кассе Карельского агентства воздушных сообщений на пр. Ленина, 38.
По материалам: ptzgovorit.ru
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