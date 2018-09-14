В пограничной зоне Сочи задержали 16 туристов без пропусков

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. Нарушителей обнаружили 1 сентября в окрестностях озера Кардывач. Ими оказались жители Ставрополья , которые вышли на популярный туристический маршрут из Карачаево-Черкесской Республики

Туристы знали, что при выходе в пограничную зону нужно оформлять пропуска, и раньше, пересекая этот маршрут, они добросовестно соблюдали правила. Однако в этот раз туристы не позаботились о документах.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, а потом они сами покинули пограничную зону. Туристы заплатят штраф.

Чтобы посещать объекты, которые расположены в пограничной зоне Краснодарского края в пределах междуречья Мзымты и Псоу, озера Кардывач, водопадов Девичьи слезы и Безымянного и других объектов в пяти километрах до российско-абхазской границы, нужно заранее оформить пропуск.

За нарушение правил грозит штраф до 1 тысячи рублей, а иностранных граждан могут выдворить из страны. Это правило не касается жителей Сочи, которые прописаны по месту жительства.

Как сообщали «КИ», жители Сочи смогут посещать пограничную зону без пропусков. Соответствующие изменения внесли в Приказ ФСБ России № 454.

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