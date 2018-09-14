Авиасообщение Пскова с Москвой восстановит компания «Азимут»

К примеру, билет на 2 октября из Пскова во Внуково при полете без багажа и с ручной кладью весом не более 10 кг стоит 888 рублей. Если пассажир летит с багажом весом 23 кг, ему придется заплатить 2380 рублей, а если он хочет при этом еще иметь возможность вернуть билет до вылета с удержанием — на тысячу больше, если ещё после вылета — на три тысячи больше. Самый комфортный полет из Пскова в столицу обойдется в 8480 рублей. Время в пути составит 1 час 20 минут.

Для сравнения, на ту же дату билет на поезде, согласно сайту «РЖД» , от станции «Псков-Пассажирский» до Ленинградского вокзала в Москве в плацкарте стоит в пределах 1213-1930 рублей, в купе — от 1871-4091 рублей, в вагоне СВ-класса — 9274 рубля. За сидячее место просят 1094 рубля. Время в пути — чуть более 11 часов.

Как сообщили РЖД-Партнер в авиакомпании «Азимут», заполняемость рейсов ожидается на уровне не менее 80%. «По мнению аналитиков компании, направления будут востребованы и с весенне-летнего расписания планируется увеличение частоты до ежедневных рейсов», прокомментировали в «Азимуте».

Добавим, что летать SSJ-100 будут из международного аэропорта федерального значения в Пскове Кресты, который был открыт еще в 1944 году.

Ранее сообщение между Псковом и Москвой осуществляла ОАО «Псковавиа» — международный аэропорт и авиакомпания. В апреле текущего года приказом Росавиации действие сертификата эксплуатанта ОАО «Псковавиа» было приостановлено на основании заявления самого эксплуатанта.

13 сентября в администрации Псковской области сообщили, что «Псковавиа» имеет сертификат на осуществление воздушных пассажирских перевозок, грузовых внутренних и международных перевозок, аэропортовую деятельность, наземное обслуживание воздушных судов и авиационные работы. Но в настоящее время предприятие находится в непростой финансовой ситуации. Летная деятельность приостановлена. Для того, чтобы компания могла развиваться, было решено привлечь инвестора.

Накануне губернатор региона Михаил Ведерников подписал распоряжение о приватизации части акций ОАО «Псковавиа», которые находятся в государственной собственности Псковской области. Речь идет о 75% минус одна акция авиакомпании по начальной цене 49 млн 600 тыс. руб.

Конкурс должен быть объявлен в течение 10 дней. В числе особых условий называется сохранение рабочих мест, переподготовка и повышение квалификации работников и ограничения в изменении назначения объектов предприятия (аэровокзала, трансформаторной подстанции, складов авиатехимущества и ГСМ, авиатехбазы, транспортных воздушных судов и т.д.).

Согласно данным Росавиации на сентябрь, флот «Псковавиа» состоит из одного самолета Ан-24РВ и двух самолетов Ан-26Б.