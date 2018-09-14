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Древняя «Горгиппия» Анапы — в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства»
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Древняя «Горгиппия» Анапы — в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства» 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В рамках круглого стола туристического форума были продемонстрированы фирменный стиль и «дорожная карта» реализации проекта «Золотое кольцоБоспорского царства». В маршрут включены 25 объектов культурного, археологического показа в 10 городах и населенных пунктах. В Анапе — это древний город «Горгиппия» на территории Анапского археологического музея.
Краснодарский край также представляют Тамань, Новороссийск и Геленджик, на полуострове Крым — Керчь, Феодосия, Евпатория, а также Севастополь и Балаклава, в Ростовской области — Азов.
Идея создания глобального межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», который объединит четыре южных региона России, возникла во время проведения международного туристического фестиваля «Античное наследие России» — в Краснодарском крае это событие прошло в июне.
В Анапе фестиваль античности торжественно и красочно ознаменовал начало курортного сезона, вызвал живой интерес гостей города к многовековой истории древнейшего греческого полиса Черноморского побережья.
«Анапа — это город с богатейшим историческим наследием. Мы хотим, чтобы как можно больше россиян и зарубежных гостей познакомились с нашим уникальным курортом, его традициями, славным прошлым. Участие в межрегиональном проекте привлечет новую туристическую аудиторию. Активный отдых, путешествия, экскурсионные программы на выходные дни становятся все более востребованными, поэтому мы каждый год запускаем новые объекты турпоказа, новые маршруты, стремимся удивлять наших гостей разнообразной развлекательной программой», — подчеркнул глава Анапы Юрий Поляков.
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