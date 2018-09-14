Древняя «Горгиппия» Анапы — в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства»

В рамках круглого стола туристического форума были продемонстрированы фирменный стиль и «дорожная карта» реализации проекта «Золотое кольцоБоспорского царства». В маршрут включены 25 объектов культурного, археологического показа в 10 городах и населенных пунктах. В Анапе — это древний город «Горгиппия» на территории Анапского археологического музея.

Идея создания глобального межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», который объединит четыре южных региона России, возникла во время проведения международного туристического фестиваля «Античное наследие России» — в Краснодарском крае это событие прошло в июне.

В Анапе фестиваль античности торжественно и красочно ознаменовал начало курортного сезона, вызвал живой интерес гостей города к многовековой истории древнейшего греческого полиса Черноморского побережья.