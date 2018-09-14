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Глава Natalie Tours опроверг данные о возобновлении работы туркомпании
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Глава Natalie Tours опроверг данные о возобновлении работы туркомпании 

Говорит Москва 46 минут назад
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что Воробьёв возобновляет деятельность на базе компании «Центр туризма „Согласие“. Это единственное юрлицо из работавших под брендом Natalie Tours, которое осталось в Едином федеральном реестре.
»Новый собственник «Согласия» Ксения Мостовая — подруга жены Владимира Воробьёва… и предполагается, что управлять будет именно он. То есть фактически он начинает свой бизнес с нуля», — заявляла Тюрина. По её словам, Воробьёв и прежде руководил своими компаниями, формально не имея к ним отношения. Так, он значился соучредителем лишь одного из четырёх юрлиц, входивших в федеральный реестр туроператоров «Агентство путешествий „Натали“.
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