Глава Natalie Tours опроверг данные о возобновлении работы туркомпании

»Новый собственник «Согласия» Ксения Мостовая — подруга жены Владимира Воробьёва… и предполагается, что управлять будет именно он. То есть фактически он начинает свой бизнес с нуля», — заявляла Тюрина. По её словам, Воробьёв и прежде руководил своими компаниями, формально не имея к ним отношения. Так, он значился соучредителем лишь одного из четырёх юрлиц, входивших в федеральный реестр туроператоров «Агентство путешествий „Натали“.