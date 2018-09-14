Рязанские «Спожинки» вошли в топ-5 самых интересных событий уикенда для туристов 

Лучшие праздники и фестивали для туристов пройдут в Коломенском в Москве, Коломне Московской области, Железноводске и Ессентуках Ставропольского края, на «Куликовом поле» в Тульской области и в Рязани.
Рейтинг составили по результатам анализа уникальности и популярности туристических событий:
фестиваль «Казачья станица Москва», Коломенское, Москва: 15 сентября;
фестиваль «Антоновские яблоки», Коломна, Московская область: 15 сентября;
Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России, Железноводск, Ессентуки: 13-16 сентября;
годовщина Куликовской битвы, Тульская область: 15 сентября;
праздник урожая «Спожинки», Рязань: 15 сентября.
Напомним, праздник урожая «Спожинки» пройдет уже в четвертый раз — мероприятие состоится в ближайшую субботу, 15 сентября, на стадионе РГАТУ.