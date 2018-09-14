Рязанские «Спожинки» вошли в топ-5 самых интересных событий уикенда для туристов

Рейтинг составили по результатам анализа уникальности и популярности туристических событий:

фестиваль «Казачья станица Москва», Коломенское, Москва: 15 сентября;

фестиваль «Антоновские яблоки», Коломна, Московская область: 15 сентября;

Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России, Железноводск, Ессентуки: 13-16 сентября;

годовщина Куликовской битвы, Тульская область: 15 сентября;

праздник урожая «Спожинки», Рязань: 15 сентября.

Напомним, праздник урожая «Спожинки» пройдет уже в четвертый раз — мероприятие состоится в ближайшую субботу, 15 сентября, на стадионе РГАТУ.